A Internazionale dominava o jogo, mas precisou de um pênalti, marcado com a ajuda do VAR, para marcar o primeiro gol contra a Udinese, neste sábado, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão. Depois que Calhanoglu bateu e fez 1 a 0, aos 37 minutos do primeiro tempo, a Inter não teve dificuldade para transformar a supremacia em goleada por 4 a 0.