O atacante Hulk, do Atlético-MG, afirmou nesta terça-feira que sonha "com algo maior" na última rodada do Brasileirão. O time mineiro ainda tem chances, remotas, de conquistar o título. O líder Palmeiras tem 69 pontos e saldo de gols de 31, enquanto os vice-líderes somam 66 e saldo de 23.