Erling Haaland machucou o pé e virou a principal preocupação do Manchester City para o final do ano. O atacante norueguês chegou a ficar fora da vitória, de virada, por 2 a 1 contra o Luton Town, neste domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Inglês. E agora se tornou dúvida para o Mundial de Clubes da Fifa, que começa na terça-feira.