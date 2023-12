Não é sempre que um time brasileiro enfrenta um gigante da Europa, como vai acontecer com o Fluminense diante do Manchester City na final do Mundial de Clubes, nesta sexta. Diante da possibilidade de conhecer astros do futebol europeu, familiares de jogadores da equipe carioca tiveram uma decepção. Segundo as mulheres do meia Ganso e do lateral Samuel Xavier, que acompanham o time na Arábia Saudita, o atacante do City Haaland negou tirar fotos com os filhos dos jogadores do Fluminense.