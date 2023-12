Erling Haaland, Kevin de Bruyne e Jérémy Doku foram cortados pelo Manchester City do Mundial de Clubes. Como não se recuperaram a tempo das lesões que tratam no momento, eles foram retirados da lista inscritos do torneio e substituídos pelo zagueiro Max Alleyne, de 18 anos, o meio-campista Micah Hamilton, de 20, e o volante Mahamadou Susoho, também de 18.