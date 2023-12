O técnico Pep Guardiola não entrou na pilha do diário "The Telegraph", que fez várias críticas ao time do Fluminense. Ao invés disso, exaltou o futebol brasileiro e elogiou o seu adversário na decisão do Mundial de Clubes. O Manchester City enfrenta a equipe de Fernando Diniz nesta sexta-feira, às 15h (horário Brasília), no estádio King Abdullah, em Jeddah, na Arábia Saudita.