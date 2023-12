Faltando apenas 11 dias para o final do ano, a diretoria executiva do Guarani não quer saber de férias e continua com seu planejamento para a próxima temporada, em especial focados na montagem do elenco para o Campeonato Paulista. Depois de perder algumas peças no meio-campo, o nome do volante Rodrigo, do Vasco, ganhou força. Já no setor ofensivo, a renovação de contrato de Bruno Mendes voltou a ser pauta.