Passando por uma reformulação em seu elenco visando a temporada de 2024, um nome ganhou muita força nos corredores do estádio Brinco de Ouro da Princesa nas últimas horas e pode reforçar o Guarani para a disputa do Paulistão. Trata-se do zagueiro Rayan, de 33 anos, que tem passagens pela Ponte Preta e estava atuando no Criciúma, onde fez parte do elenco que conquistou o acesso na Série B deste ano.