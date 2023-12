Após ver o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro bater na trave, o Guarani busca reforçar o seu elenco para colher bons frutos em 2024. O time de Campinas acertou nesta quinta-feira a renovação do lateral Mateus Ludke, ex-América-RN, e está muito perto de fechar com o volante Neto Moura, ex-Cruzeiro.