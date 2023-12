O Guarani oficializou a chegada do segundo reforço para a temporada de 2024 na manhã desta sexta-feira, visando o início do Paulistão. Trata-se do lateral-esquerdo Hélder, de 35 anos, que assim como o zagueiro Rayan que também foi anunciado recentemente, está chegando do Criciúma, onde fez parte da campanha do acesso na Série B do Campeonato Brasileiro.