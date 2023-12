O Guarani está monitorando a situação do atacante Fabinho, que ainda não definiu o seu futuro. O atleta tem vínculo com o Athletico-PR até 31 de dezembro e pode permanecer no Heriberto Hülse, defendendo o Criciúma. Enquanto isso, o time bugrino aguarda o desfecho da negociação para saber se poderá avançar em uma possível conversa.