Para eternizar a passagem do 4º maior artilheiro do futebol em atividade, em 2023, a GrêmioMania lança 120 camisas oficiais, numeradas e autografadas pelo craque. Ela será entregue em um quadro, emoldurado com madeira de reflorestamento no tamanho de 0,90 até 1,10m de comprimento.