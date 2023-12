O Grêmio anunciou neste sábado a renovação de contrato do técnico Renato Gaúcho, que continuará à frente do clube até o fim de 2024. A oficialização aconteceu bem quando o nome do treinador vinha sendo ventilado na seleção brasileira após a permanência de Carlo Ancelotti no Real Madrid. Ele terá ao seu lado os auxiliares técnicos Alexandre Mendes, Marcelo Salles e Victor Hugo Signorelli.