Já rebaixados, Goiás e América-MG encerraram suas campanhas na Série A do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira. Jogando em casa, no Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO), o time esmeraldino venceu por 1 a 0, com gol de Luís Oyama, em bela jogada coletiva ainda no primeiro tempo.