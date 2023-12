O Girona continua fazendo bonito no Campeonato Espanhol. Nesta segunda-feira, sob olhares de Rogério Ceni e com três gols em jogadas iniciadas pelo lateral-direito brasileiro Yan Couto, superou o Deportivo Alavés por 3 a 0 no estádio Montilivi. Com o triunfo, o modesto time da Catalunha superou o Real Madrid no topo da tabela no fechamento da 17ª rodada.