Galoppo começou 2023 com tudo. Era o artilheiro do São Paulo com oito gols quando sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo. Após cirurgia, voltou aos treinos em dezembro e revelou, nesta quarta-feira, que pretende retribuir todo o carinho e apoio dos são-paulinos com um grande 2024, repleto de gols, vitórias e títulos.