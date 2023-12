O Fortaleza confirmou a permanência no Brasileirão, ao derrotar o Red Bull Bragantino por 2 a 1, nesta quinta-feira, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 36ª rodada. O time paulista, que chegou a jogar com dois jogadores a menos, garantiu-se na próxima edição da Copa Libertadores mesmo com a derrota.