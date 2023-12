O Fortaleza brincou com seus torcedores nas redes sociais neste Natal. Após algumas mensagens enigmáticas, deixando muita gente curiosa, o clube anunciou a permanência de Yago Pikachu em definitivo. Vendido no começo na temporada para o Shimizu S-Pulse, do Japão, o meia foi comprado e assinou pelas duas próximas temporadas.