A Internazionale venceu a Lazio por 2 a 0 neste domingo no Estádio Olímpico de Roma e ampliou sua vantagem na liderança no Campeonato Italiano. O time comandado pelo técnico Simone Inzaghi soma 41 pontos após 16 rodadas, quatro a mais do que a Juventus, que na sexta só conseguiu empatar com a Genoa em 1 a 1.