O Flamengo passou em branco na atual temporada, decepcionando bastante sua torcida. Mesmo sem ganhar nenhum título, o clube carioca continua encabeçando o Ranking Nacional de Clubes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), superando os campeões do Brasileirão, Palmeiras, e da Copa do Brasil, São Paulo. Entre os gigantes do País, o Vasco é quem aparece mais distante, somente no 22º lugar.