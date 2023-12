O Figueirense acertou nesta terça-feira o retorno de Marco Aurélio Cunha, ex-São Paulo, que exercerá o cargo de executivo de futebol do clube na temporada 2024. O anúncio oficial acontecerá na sexta-feira, às 9h, no memorial do estádio Orlando Scarpelli, durante a coletiva de imprensa marcada pela SAF.