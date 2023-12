A Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol (Fifpro) afirmou que o novo modelo do Mundial de Clubes, com 32 times, entre 15 de junho e 13 de julho de 2025, nos Estados Unidos, será prejudicial aos jogadores. Para a entidade, a competição estendida, anunciada neste domingo, irá prejudicar o tempo de descanso e a recuperação dos jogadores no final da temporada 2024/25 e alterar o equilíbrio entre as competições nacionais e internacionais.