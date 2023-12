A Fifa divulgou, nesta quarta-feira, a lista de finalistas dos prêmios "The Best" de melhor treinador ou treinadora de 2023. Na premiação voltada a comandantes do futebol masculino, os concorrentes são o espanhol Pep Guardiola, do Manchester City, e os italianos Simone Inzaghi, da Inter de Milão, e Luciano Spaletti, indicado por seu trabalho no Napoli, mas hoje técnico da seleção da Itália. No futebol feminino, a disputa é entre o espanhol Jonatan Giráldez (Barcelona), a britânica Emma Hayes (Chelsea) e a holandesa Sarina Wiegman (seleção inglesa). Os vencedores serão conhecidos no dia 15 de janeiro, durante cerimônia em Londres.