Utilizado como uma espécie de técnico "tapa-buraco" durante a gestão Duílio Monteiro Alves, o analista de desempenho Fernando Lázaro não faz mais parte da comissão técnica do Corinthians. O profissional acertou com o Grêmio, onde será coordenador do setor de Análise e Desenvolvimento do departamento de futebol.