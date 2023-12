Fernando Diniz desbancou grandes nomes do futebol e foi eleito o quinto melhor técnico de clubes do mundo, segundo a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS). O treinador do Fluminense, campeão da Copa Libertadores da América, ficou atrás apenas de Pep Guardiola (Manchester City), Carlo Ancelotti (Real Madrid), Luciano Spaletti (Napoli) e Simone Inzaghi (Inter de Milão).