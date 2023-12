Felipe Melo esteve na coletiva de imprensa nesta quinta-feira, um dia antes da decisão do Mundial de Clubes entre Fluminense e Manchester City, marcado para as 15h (horário de Brasília), no King Abdullah, em Jeddah, na Arábia Saudita, e falou sobre a expectativa da equipe para o duelo considerado por Fernando Diniz como "o mais importante de sua vida". Com seu jeito irreverente de sempre, o volante, que vem sendo utilizado na defesa, ironizou a publicação do diário The Telefraph, da Inglaterra, que chamou o Flu de "time de aposentados".