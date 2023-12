O Brasil tem dois candidatos ao título da disputa masculina do Super Crown, última etapa da SLS, principal liga de skate de rua do mundo. Felipe Gustavo e Giovanni Viana foram os melhores de suas baterias na fase eliminatória, neste sábado, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e avançaram à decisão, marcada para as 14h30 deste domingo. Felipe teve a maior nota de manobra individual do dia, um 9,4, e Giovanni desbancou o americano Nyjah Houston, o maior campeão da história da SLS.