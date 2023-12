Com passagens de destaque por Corinthians e Flamengo, o goleiro Felipe foi apresentado como reforço do Sampaio Corrêa para a temporada de 2024. A contratação é uma resposta da diretoria após o rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. Em sua chegada ao clube maranhense, o arqueiro relembrou o passado e citou o fator "experiência" para aceitar esse novo desafio na carreira.