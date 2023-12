O coro "Eu acredito" vem acompanhando o Atlético-MG desde a conquista da Copa Libertadores em 2013 e encheu o técnico Luiz Felipe Scolari de esperança após uma vitória dramática do time mineiro frente ao São Paulo, por 2 a 1, neste sábado, na Arena MRV, pela 37ª rodada do Brasileirão. O resultado deixou o clube ainda com chances de título.