O volante Fausto Vera está recuperado de dores no tendão de Aquiles e está à disposição do técnico Mano Menezes para o último compromisso do Corinthians no Brasileirão, em duelo com o Coritiba, marcado para as 21h30 desta quarta-feira, no Couto Pereira. Como de costume, o clube não divulgou a lista de relacionados para a partida, mas confirmou o retorno do argentino em nota oficial.