O lateral-esquerdo Fábio Santos receberá uma homenagem do Corinthians neste sábado, antes do início do aquecimento da partida contra o Internacional, marcado para as 18 horas, na Neo Química Arena, pela penúltima rodada do Brasileirão. Aos 38 anos, o jogador decidiu se aposentar, portanto o duelo com os colorados será o último dele no estádio corintiano. A última partida como profissional deve ser contra o Coritiba, quarta-feira, no Couto Pereira.