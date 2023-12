Fábio Santos chorou muito na sexta-feira, véspera da derrota por 2 a 1 para o Internacional, jogo que marcou o fim de sua carreira como atleta profissional. As lágrimas foram registradas em um vídeo feito pelo Corinthians, que colocou familiares e companheiros do lateral-esquerdo frente a frente com ele, em uma sala. A situação provocou emoção em ambos os lados. Entre os jogadores, Paulinho e Renato Augusto foram os que mais se emocionaram, mas o encontro mais impactante para Fábio foi com a filha, Duda.