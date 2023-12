O atacante Ricardo Centurión, ex-São Paulo e atualmente no Barracas Central, da Argentina, foi detido depois de tentar fugir de policiais e testar positivo para cocaína. O caso envolvendo o jogador de 30 anos aconteceu na madrugada desta sexta-feira, no bairro Villa Soldati, em Bueno Aires. Segundo o Olé, principal diário esportivo local, agentes da DIR (Divisão de Intervenções Rápidas e Serviços Especiais) percorriam as ruas da capital argentina quando avistaram dois carros em atitude suspeita. Um dos veículos era uma Mercedes Benz de luxo, que estava sendo guiada por Centurión. O outro automóvel foi identificado como sendo uma Peugeot 208.