Eric Montross, ex-pivô da NBA com passagens por franquias como Boston Celtics, Dallas Mavericks e Toronto Raptors, morreu nesta sexta-feira, após uma luta contra o câncer, aos 52 anos. A morte foi informada em um comunicado assinado pela família do ex-jogador e divulgado pela Universidade da Carolina do Norte (UNC), na qual ele estudou e se destacou no basquete universitário defendendo o Tar Heels, equipe da instituição.