O estado de saúde de Michael Schumacher é um segredo guardado pela família do ex-piloto. Até mesmo o empresário Willi Webber, que trabalhou com o alemão por 30 anos antes de romper com ele, desconhece a situação do antigo assessorado. Recentemente, Webber comentou sobre a possibilidade de rever o heptacampeão de Fórmula 1, mas com um lamento de quem o viu desde criança.