A direção do Everton apresentou recurso nesta sexta-feira para tentar evitar a maior punição já aplicada a um clube inglês na Era Premier League. O time de Liverpool foi sancionado há duas semanas com a perda de 10 pontos na tabela do Campeonato Inglês por supostamente violar regras de sustentabilidade financeira, espécie de Fair Play Financeiro do futebol da Inglaterra.