Responsável por tratar da imagem e dos negócios de Endrick, a Roc Nation Sports, junto com a Neosaldina, saiu em defesa da parceria firmada com a empresa de medicamento para alívio nas dores de cabeça pelos próximos cinco anos, garantindo que jamais trabalhariam juntos para propagar e induzir atletas a cometerem atos de doping e que são "firmes em defender o jogo limpo". Uma das substâncias presentes na composição do remédio é proibida e considerada doping para atletas, de acordo com a Agência Mundial Antidopagem (Wada), o que gerou grande polêmica nesta quarta-feira.