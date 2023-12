O que as tenistas Beatriz Haddad Maia, Luisa Stefani e a adolescente Victoria Barros têm em comum, além do recente sucesso pelas quadras do mundo? O trio de tenistas brasileiras têm em suas trajetórias o apoio da equipe Rede Tênis Brasil (RTB), entidade sem fins lucrativos que só perde para a Confederação Brasileira de Tênis (CBT) em investimentos e apoio na modalidade nacional nos últimos anos.