O Real Madrid goleou o Villareal por 4 a 1 neste domingo e, no camarote no Santiago Bernabéu, a joia brasileira Endrick viu seu futuro time assumir a liderança provisória do Campeonato Espanhol, com 42 pontos em 17 rodadas. O resultado coloca pressão sobre o Girona, que tem 41 pontos e nesta segunda-feira enfrenta o Alavés, o 13º do campeonato, com 16 pontos. O Villareal também tem 16 pontos e está uma posição atrás do Alavés.