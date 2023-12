Quando os atletas do Palmeiras faziam o aquecimento antes de começar o duelo com o Botafogo, Endrick não gostou do que cantavam os botafoguenses na arquibancada do Engenhão. Era dia 1º de novembro, restavam ainda oito jogos para o fim do Brasileirão e o time carioca tinha sete pontos de vantagem na liderança. Àquela altura, os torcedores da equipe alvinegra estavam tão confiantes no título que gritavam "é campeão" sem medo.