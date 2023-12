Depois de breve passagem pelos Estados Unidos, onde acompanhou jogo do Boston Celtics na NBA e arriscou alguns tacadas de beisebol em partida do Boston Red Sox, na MLB, o jovem Endrick chegou à Espanha, atendendo convite do presidente Florentino Pérez, para conhecer os futuros companheiros de Real Madrid e para acompanhar o jogo contra o Villarreal, domingo, no Santiago Bernabéu.