A relação entre o astro do Paris Saint-Germain Kylian Mbappé e o técnico da equipe, Luis Enrique, parece ter se deteriorado desde a partida contra o Borussia Dortmund (1 e 1) e o Metz (14º) vai tentar aproveitar a tensão no clube parisiense na quarta-feira (20), pela 17ª rodada do Campeonato Francês, a última antes do Natal.