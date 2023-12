Dia do fico. Ainda como um 'presente de Natal atrasado' para o torcedor, a Ponte Preta conseguiu a renovação de contrato do camisa 10, Elvis, até o final da temporada de 2024. Após ser destaque do título do Paulista da Série A-2 em 2023, o meio-campista fica para ajudar no retorno à elite do Paulistão e também mais uma vez na busca pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro.