A delegação do Palmeiras pousou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na madrugada desta quinta-feira, dia 7, após confirmar uma virada histórica sobre o Botafogo na competição nacional e conquistar o seu 12º título brasileiro na história. Comandada por Abel Ferreira, que avalia saída do cargo depois de se tornar alvo do Al-Sadd, do Catar, o elenco foi direto para a Academia de Futebol, onde comemora com os torcedores.