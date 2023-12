Prestes a deixar a presidência do Corinthians, Duilio Monteiro Alves tirou uma licença formal do cargo para dar aos seus dois vice-presidentes a oportunidade de presidir o clube. Conforme informado via assessoria de imprensa, Duilio não se ausentou do dia a dia e continua trabalhando, mas os vices Elie Werdo e Luiz Wagner Alcântara se revezarão como presidentes até o dia 19 de dezembro, em um ato simbólico de agradecimento.