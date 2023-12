Fora dos gramados desde agosto, após sofrer uma grave lesão no menisco e romper os ligamentos do joelho direito, o atacante Dudu falou novamente sobre a "lesão mais grave da carreira", destacou a luta para voltar a vestir a camisa do Palmeiras e colocou o clube na briga por mais títulos na próxima temporada. A equipe de Abel Ferreira disputará em 2024: Paulistão, Brasileirão, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América e Supercopa do Brasil.