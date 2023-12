Duda e Ana Patrícia encaminharam a classificação às semifinais do Finals do circuito mundial de vôlei de praia, nesta quarta-feira, em Doha, no Catar. A dupla número 1 do mundo venceu as duas partidas que disputou. Depois de bater as letãs Tina e Anastasija por 2 sets a 1, parciais de 21/13, 12/21 e 15/9, superou as alemãs Müller e Tillmann por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 24/22.