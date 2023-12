Duda e Ana Patrícia venceram as duas últimas partidas da fase de grupos do Finals de vôlei de praia, em Doha, e garantiram vaga direta nas semifinais, pois terminaram em primeiro lugar do Grupo A, invictas. No torneio, os líderes de cada um dos dois grupo de cinco duplas vão para as semis sem precisar passar pelas quartas de final, disputadas pelos segundos e terceiros colocados das chaves.