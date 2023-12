Dois pontos separam o Santos do Bahia, 17º colocado e o primeiro na zona de rebaixamento. Entre eles, há o Vasco. Ao longo de todo o Campeonato Brasileiro, a equipe paulista flertou com a queda: iniciou a temporada com Odair Hellmann, teve dois breves trabalhos com Paulo Turra e Diego Aguirre e chega para a última rodada da competição dependendo apenas de si para permanecer na primeira divisão. Na 15ª posição, o Santos, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, tem 6,2% de risco de ser rebaixado. Mesmo se perder, permanecerá na Série A em caso de tropeços de Vasco (16º) ou Bahia.