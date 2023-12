A vida do Borussia Dortmund no Campeonato Alemão não tem sido das mais fáceis. Neste sábado, saiu atrás do placar e só empatou com o Augsburg por 1 a 1, na WWK Arena, em Augsburgo, pela 15ª rodada, com destaque para o atacante Malen, autor de um bonito gol, com assistência de calcanhar de Niclas Füllkrug.